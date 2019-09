Dr Feelgood apre domani la stagione di Music Academy

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La musica vista da vicino, quasi toccata con mano. E' l'originale iniziativa di Music Academy, l'accademia musicale di Bologna che quest'anno apre una sede a Udine e, per regalare un saporito antipasto ai tanti appassionati, ha deciso di invitare quattro artisti di prestigio, per parlare e fare musica in incontri aperti a tutti, coordinati dal chitarrista e giornalista friulano Gianni Rojatti.Si comincia domani con Dr Feelgood, la voce del mattino di Virgin Radio, si chiude il 12 ottobre con Luigi Schiavone, uno dei più apprezzati chitarristi...