«Dovevo nascere negli Usa»

Ci sono momenti che possono cambiare il corso delle vite. Come sfuggire alla pioggia, a Venezia, e varcare la porta dell'Avogaria imbattendosi «in Giovanni Poli che spiega il bello del teatro. Fuori diluviava, ma dentro avevi la libertà di essere quello che volevi». E come quel provino controvoglia che incantò Strehler, «mi bloccò dopo 45 secondi di Ruzzante, mi avesse chiesto altro non avrei saputo che dire, volevo solo chiedergli di fare l'aiuto regista». Ci mancava poi il colpo di fulmine a Roma, sul set della serie tv Colletti bianchi, per una donna bellissima venuta dalla Danimarca che poi sarebbe diventata la principessa Lucilla del Gladiatore. E che dire di Mel Gibson che si materializzò alle sue spalle durante il provino per La Passione di Cristo, salutandolo con un affabile «ciao Fabio»? Fabio Sarton ci ripensa e ride ancora divertito, «quando l'ho visto non sapevo che fare, così ho risposto ...ciao Mel».

L'attore di Castelfranco, classe 1954, di recente protagonista della pièce Una banca popolare firmata da Romolo Bugaro e diretta da Alessandro Rossetto per lo Stabile del Veneto, ricorda con gioia il «mitico Mel» che gli annuncia deciso «sarai Abenader». «Mica sapevo chi era sto Abenader! Poi, sul set del film a Matera, mi chiese: «Chi è per te Abenader?» Per me era come nei quadri di Caravaggio, c'è un Cristo al centro, e in un angolo qualcuno che guarda il pubblico chiamandolo in causa. Così ho conquistato Mel Gibson».

Una bella esperienza, per Sartor, lavorare con il divo americano, «mi disse che se fossi nato negli Usa avrei avuto una carriera diversa», ma questo l'attore castellano l'aveva già intuito anni grazie alla sua ex compagna, la modella e attrice Connie Nielsen, approdata in Italia ai tempi di Colletti bianchi, set galeotto per i due: «Il regista Bruno Cortini mi aveva chiamato per illustrarmi il personaggio che avrei dovuto impersonare - riprende Sartor - All'epoca stavo lavorando a teatro con Maddalena Crippa, con cui ero anche fidanzato. E Cortini mi parla di questa ragazza bellissima trovata in giro per l'Europa. Me lo ricordo ancora, eravamo a passeggio in piazza Navona, e ho avuto questa folgorazione: pensa se mi lego a questa donna e magari ci faccio un figlio insieme». Sogno avverato. Dalla relazione con Connie Nielsen (1988-1994) nasce Sebastian, ma il lavoro in Italia, per lei, scarseggia. «Nessuno la voleva: troppo bionda, troppo alta, troppo bella. Così decise di darsi un anno di tempo andando a New York, per vedere che accadeva. Dopo 15 giorni che è a New York aveva già la parte della sorellastra di Al Pacino in L'avvocato del diavolo, poi arriva Ridley Scott col Gladiatore e da lì la sua carriera decolla. Fosse rimasta in Italia....».

Paese difficile, per un attore l'Italia. E lui lo sa: nato e cresciuto a Castelfranco, genitori albergatori e poca voglia di studiare, Sartor finisce al collegio Filippin di Paderno, «la mia fortuna: ero uno scolaro svogliato, ma al Filippin mi hanno fatto capire che studiare era un valore. Non ho però continuato la tradizione alberghiera di famiglia. Quando sono uscito dallo scientifico, mi sono iscritto ad Architettura. In realtà sognavo Belle Arti. Ma quel giorno di pioggia che mi portò per caso all'Avogaria mi cambiò la vita». Il teatro lo trascina in giro, sono anni di grande attività, spettacoli in Italia e in Europa. Con Strehler porta in tournée all'estero Le baruffe chiozzotte «un delirio di successo». Poi ci sono state Milano, Roma e Parigi; alterna teatro, cinema e televisione: lo si incontra in serie e tv movie come Che dio c'aiuti, Paura d'amare, Rossella, Bakhita, La moglie cinese, l'amore non basta. Senza scordare Mel Gibson, Peter Greenaway (Il ventre dell'architetto) e Salvatores (Nirvana). Di recente, a teatro, è stato diretto da Giancarlo Marinelli (L'idea di ucciderti accanto a Caterina Murino e Giro di vite con Romina Mondello) ed ora da Alessandro Rossetto. Che l'ha richiamato a casa: «In realtà vivo a Castelfranco da molto ormai. Ho lasciato Roma, il 12 dicembre 2012, ho pensato che non volevo più stare lì e sono tornato a Castelfranco. Dove ci sto bene. E dire che prendevo in giro mio padre che non si era mai mosso dal centro di Castelfranco».

