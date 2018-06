CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Dopo ottanta giorni avrete tanto da fare, abbiamo tutti fiducia in voi». I neo ministri li saluta nuovamente uno ad uno e li incoraggia. Sembra quasi non crederci, Sergio Mattarella, di essere riuscito a mettere insieme il puzzle del governo. Eppure i diciotto hanno appena giurato e il premier Giuseppe Conte, malgrado le ripetute salite al Quirinale, lo ringrazia ancora mentre cerca l'uscita.Archiviata in una notte la difficile e lunghissima stagione post-voto, zeppa di polemiche e accuse, il presidente della Repubblica invita tutti,...