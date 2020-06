Dopo mesi di discussione, la questione dei lavoretti (mini jobs in Germania e non solo) assume i suoi contorni più significativi: la ricaduta sul mercato del lavoro reale e sulle condizioni economiche delle famiglie. Non si tratta più solo di discutere circa la riconduzione di una singola fattispecie (il ciclofattorino o altro) come lavoro subordinato o autonomo, con tutto quel che ne consegue in termini di tutele normative e contrattuali (tutte o nessuna), ma di prendere atto di una serie di cambiamenti che la crisi sanitaria ha indubbiamente contribuito a rendere più evidenti. Come dimostrato anche a livello internazionale, l'attenzione, e dunque anche l'esigenza di tutela dei lavoratori che si sono trovati al centro della crisi, come protagonisti del mantenimento dei beni fondamentali, ma anche della conservazione di un certo ordine pubblico, nei diversi settori della logistica, della grande distribuzione, della vendita on line e così via, non può risultare neutra rispetto a ciò che si avanza in termini regolativi. L'idea, corretta, è che questa crisi dovrebbe tendere a elevare gli standard, specie retributivi, dei lavoratori di inferiore livello e, al contempo, a ridurre le retribuzioni previste per coloro che, nell'ambito delle diverse imprese, costituiscono il top management ovvero i professionals dell'impresa (ad esempio anche gli sportivi professionisti, pur nella loro peculiarità). E questo appare evidente per la nuova considerazione di lavoratori con mansioni umili o comunque non sufficientemente considerate. La crisi ci dice invece che essi contano, e contano ben più di quanto le tariffe salariali, di cui a contratti collettivi di categoria, spesso obsoleti, riconoscano loro. Maggiore attenzione, dunque, e possibilmente regole chiare soprattutto per quelle persone che si muovono in quella nota area grigia tra ipertutelati (lavoratori delle pubbliche amministrazioni e della grande impresa oggetto di protezione nei confronti della concorrenza) e lavoratori invisibili. Un esempio paradigmatico è quello, oramai di cronaca, dei così detti riders, di diverso livello e ambito (food, consegna cibo a domicilio, logistica), sul quale forse eccessivamente si è concentrata l'attenzione schizofrenica della giurisprudenza e dello stesso legislatore, valutato il numero dei soggetti coinvolti (circa 10.000 in Italia). E considerato altresì che, più in generale, si tratterà sempre più di approdare a un sistema di tutele fondamentali per figure professionali che, al di là della qualificazione giuridica, lavorano per altri sempre più per progetti e risultati. Il proliferare degli indipendent workers nel mercato del lavoro statunitense dovrebbe insegnarci qualcosa.

