TENDENZE

Moda bifronte. Ne è testimonianza palese in assoluto l'inaugurazione proposta in streaming di Pitti Connect che ha preso il via qualche giorno fa dalla sede di Brunello Cucinelli, a Solomeo, una scelta non casuale per annunciare la prossima apertura di Pitti Uomo, che - si vorrebbe - riproporre dal vivo, con la presenza di espositori e pubblico negli spazi fiorentini consueti della Fortezza da Basso. Si vorrebbe! Ma è già qualcosa. Non a caso è stata scelta la sede di Cucinelli, a Solomeo per la conferenza stampa di una manifestazione che per ora è necessariamente incerta nell'esposizione fisica.

LE NOVITÀ

La moda si muove: Carlo Pignatelli presenta il look che vestirà un uomo che lo stilista descrive più sobrio ma non più triste. Non ci si veste a caso o per caso è lo slogan perla prossima stagione inalberato con orgoglio da una delle più importanti firme della moda maschile, Belvest, che sta dedicando le ultime ricerche per i suoi tessuti ai colori delle murrine, delle perle veneziane più preziose. L'azienda veneta, presente a Pitti fin dal suo nascere, fu voluta a metà del Novecento dalla volontà di Aldo Nicoletto, dal quale discende la dinastia che ha visto prima in sua figlia Maria Teresa (manager di fero con guanti di velluto ) la persona che ha raccolto l'eredità bella e difficile di una produzione solo italiana, solo d i lusso e solo di altissima qualità artigianale, e ora nel passaggio di consegne al figlio Riccardo delle Piazze che ricopre il ruolo di Amministratore Delegato d e che afferma orgogliosamente: certo che saremo come sempre a Pitti Uomo.....Covid permettendo!

Luciana Boccardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

