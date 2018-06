Dopo le mani, nuove opere di Quinn in Canal Grande

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ARTEÈ l'artista che più di altri ha fatto parlare nell'ultimo anno. C'è chi si era appassionato alle sue mani e chi le aveva osteggiate. Eppure lui quando amareggiato ha visto la sua gigantesca opera scivolare sull'acqua, adagiata su una chiatta, lo aveva annunciato che sarebbe tornato. Ed eccolo, non si è fatto attendere Lorenzo Quinn che sbarca in laguna con due nuove opere d'arte quasi a chiudere un percorso artistico che lo scultore ha voluto sviluppare in Canal Grande. Una metafora che il figlio del grande attore hollywoodiano Anthony...