DOPO LA MANIFESTAZIONE

MESTRE «Le compagnie delle crociere si sono rotte le scatole e hanno cambiato porto, era scritto, lo diciamo da anni». Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia Rovigo, il giorno dopo la nuova manifestazione di lavoratori e imprenditori portuali o comunque dell'indotto, è ancora più arrabbiato di prima perché dice di aver sentito dai politici solo tante parole, «quelle che abbiamo ascoltato per anni e che le compagnie si sono stancate di sentire».

Nel mirino ha in particolare Pier Paolo Baretta, il candidato del centrosinistra per la poltrona di sindaco di Venezia che ha ripetuto come Venezia non può rinunciare alle crociere ma deve rimanere porto di partenza e di arrivo: «È anche sottosegretario all'Economia, ruolo che ha ricoperto per anni in più occasioni, ed è membro di un partito al Governo. E proprio lui qui in città dice che vuole salvare le crociere, mentre a Roma Pd e 5 Stelle fanno l'opposto».

COMITATONE SUBITO

Per il presidente di Confindustria invece di dire che le navi le vogliamo subito qui, «deve prendere la sua maggioranza per le orecchie e dirgli io le navi le voglio subito qui, diamo una soluzione che Venezia aspetta da anni per il bene dei lavoratori e per la credibilità nei confronti delle compagnie. E siccome le decisioni devono essere prese a Roma, Baretta pretenda la convocazione del Comitatone subito. Allora forse si potrà provare a credergli».

Baretta, però, è sottosegretario, non ha questo potere. «Che chiami la ministra De Micheli, che è anche del suo partito, e le dica non mi alzo di qui fino a che non usciamo con una soluzione, anziché dire voglio le navi subito che tanto sa che non tornano. La gente è esasperata, non avrà più niente da perdere se gli togli tranquillità e lavoro. E le imprese non sono moeche che si rigenerano e rifanno la corazza: una volta che chiudono non riaprono. Il porto è vita da un punto di vista industriale, turistico e commerciale, e chiunque si candida a governare questa città, e ricopre ruoli di Governo a Roma, deve chiamare tutti i parlamentari e andare nella Capitale fino a quando non porta a casa una soluzione invece di presentarsi alle manifestazioni».

CAMPAGNA ELETTORALE

Così sta facendo campagna elettorale per Brugnaro. «Lo diranno di sicuro ma in realtà faccio una battaglia per il lavoro e le imprese, e chiunque risolva i problemi sul tappeto, di qualsiasi appartenenza sia, per noi sarà il benvenuto, come è stato con il sottosegretario del Pd Andrea Martella che, con la sua costanza, ha portato a casa la Zls per le imprese di Marghera. Per questo la portualità, ma anche Porto Marghera, i marginamenti e le bonifiche saranno argomenti di confronto in questa campagna elettorale: la candidata sindaco dei 5 Stelle continua a dire che il problema di Marghera è che le aziende ancora inquinano e le bonifiche non le fanno, quando invece dovrebbe sapere che, se i marginamenti e le bonifiche sono fermi, il responsabile è proprio il suo ministro dell'Ambiente Sergio Costa. E sull'altro versante non è possibile che la ministra De Micheli, esponente di un partito che ha governato questa città per tanti anni, non abbia fatto un solo commento alla manifestazione di venerdì, come se dei lavoratori non fregasse niente a nessuno. Però se si lamenta Genova corre subito».

Elisio Trevisan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA