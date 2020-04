L'INTERVISTA

Il terzo romanzo di Ilaria Tuti partirà dalla fine di Ninfa dormiente (Longanesi, pag. 480, euro 18,60), non potrebbe essere altrimenti a leggere questa seconda prova dell'autrice friulana. La Ninfa di Tuti si erge a simbolo di una delle tematiche rilevanti del giallo: la donna, esaminata in tutte le sue energie. Si evidenzia un altro argomento che accompagna il libro, la storia della Val di Resia, luogo arcaico e misterioso. E poi c'è il fascino di un delitto antico, non privo di una certa estetica, per quanto tenebrosa.

Di solito il delitto in un giallo è immediato e contemporaneo. Come le è venuto in mente di ideare invece un caso accaduto in passato

«Nel primo romanzo, Fiori sopra l'inferno, indagavo il tema dei serial killer, la stagione era un inverno rigido, la foresta era un mistero spaventoso. Nel secondo, ho voluto cambiare e la storia parte da un caso irrisolto, che torna alla luce grazie al ritrovamento di un ritratto dipinto settant'anni prima. Ho unito la mia passione per la storia, soprattutto quella della mia terra, con la passione per l'arte. Nel terzo romanzo della serie, cambierò ancora tematiche, ambientazioni e stagione».

La Val Resia è scrutata in tutta la sua storia e la sua lingua. Ha fatto molta ricerca?

«Ninfa dormiente nasce da incontri. Ho avuto la fortuna di conoscere la persona che è la memoria storica della valle. Assieme ad altri mi ha aperto le porte della sua casa, mi ha donato ricordi, ha passato ore ad insegnarmi molto su una realtà che non conoscevo, fornendomi anche documenti da studiare e da cui attingere. Senza l'aiuto di queste persone non avrei mai potuto scrivere la Ninfa».

Sia il commissario Battaglia che l'ispettore Marini si espongono di più rispetto al precedente romanzo. Aveva già in mente questo sviluppo introspettivo dei suoi protagonisti?

«In Fiori sopra l'inferno lo sviluppo era verticale: la storia precipitava in eventi via via più veloci e c'era poco tempo per conoscere i personaggi, che a loro volta si erano appena incontrati, si prendevano l'un l'altro le misure; cercavano un equilibrio, a volte scontrandosi. In Ninfa dormiente quell'equilibrio è arrivato, anche se è fatto di scaramucce e battibecchi. Ho sentito l'esigenza di conoscere più a fondo Teresa e Marini e fin da subito ho saputo che lo sviluppo sarebbe stato orizzontale: un dispiegarsi più complesso, ma anche più profondo, di storie personali e indagini».

In questo romanzo la grande protagonista sembra la donna in tutte le sue sfaccettature, guerriere del bene e del male come Teresa o Ewa È così?

«Sì, in Ninfa dormiente ci sono due grandi temi: la memoria personale, collettiva e storica e la Grande Madre: il femminino sacro declinato in tutte le varianti possibili. Abbiamo quindi la natura che può essere madre o matrigna, che è stata la nostra prima culla ma che ora quasi non conosciamo più; la maternità, non solo biologica, ma intesa come inclinazione ad accogliere l'altro; le origini, la cura delle nostre radici, che possono fortificare ciò che siamo, ma allo stesso tempo sono anche capaci, in alcuni casi, di ancorarci talmente al terreno da non lasciarci partire per il nostro viaggio personale, che può portare lontano. C'è l'amore per la propria terra, che si esplicita nel trovare modi diversi, moderni e antichi allo stesso tempo, per restare sul territorio in modo sostenibile, e in questo le donne hanno molto da insegnare».

Cosa la affascina degli anni '40 dal momento che entrambi i suoi romanzi si svolgono in quel periodo?

«Per molto tempo ho detestato questo periodo storico, una delle vette della malvagità umana. Quando però ho iniziato ad approcciarmi alla scrittura, ho capito che ciò che mi interessava indagare erano anche, e soprattutto, i recessi del nostro animo, le storture della psiche, il buio in cui spesso la vita si dispiega lungo il percorso. È vero che gli anni '40 hanno rappresentato un momento vergognoso della nostra storia, ma è anche vero che in quell'oscurità hanno brillato esistenze che ancora adesso ci sono d'esempio e rappresentano la speranza».

Il romanzo si chiude con un nuovo indizio, la Madre d'ossa, il prossimo libro partirà da lì?

«Sì, il terzo libro su Teresa Battaglia partirà da questo avvertimento che le è stato dato ma lei, che sta perdendo pezzi di memoria, se ne ricorderà?».

Mary Barbara Tolusso

