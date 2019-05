CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DOPO IL RESTAUROUn hotel che, risistemato tassello dopo tassello, è diventato un'opera d'arte. Un edificio monumentale come lo ha definito ieri il critico d'arte Vittorio Sgarbi, intervenendo alla tavola rotonda che ha dato il via alle celebrazioni per la riapertura dell'Ausonia Hungaria al Lido di Venezia. L'albergo, famoso per la facciata in stile liberty e maiolica policroma, è il più vecchio dell'isola avendo aperto i battenti nel 1907, un anno prima del mitico hotel Des Bains. E ora guarda al futuro. Dal punto di vista architettonico,...