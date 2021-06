Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA LOTTA AL VIRUSVENEZIA Il bilancio finale è stato di trecento vaccinati in tre giorni tra chi si è prenotato e chi, residente o turista che fosse, si è presentato direttamente in spiaggia in libero accesso davanti al camper dell'Ulss 3 Serenissima. Alla fine ha avuto un buon riscontro il Vax weekend on the beach, la tre giorni di vaccinazioni aperta a tutte le classi di età, sopra i 12 anni, organizzata davanti ai bagni Astoria di...