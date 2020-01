Dopo due anni di guerra commerciale, con tensioni che hanno tenuto il fiato sospeso nel mondo intero, Cina e USA hanno firmato un accordo-tregua che consente alle imprese americane di penetrare nel mercato cinese, assicurando una maggiore protezione per i segreti commerciali e tecnologici. Se ne riparlerà dopo le elezioni americane e questo accordo appare come una evidente mossa elettorale di Trump da rivendicare con i farmers, le società energetiche e l'industria manifatturiera made in Usa, principali beneficiari dell'accordo. Rimangono incerti gli effetti dell'intesa cino-americana per l'Europa che soffre sempre più per la sua incompleta unione (federazione) con il risultato che i vari Stati, per la politica estera e commerciale, vanno ognuno per la propria strada. In questo quadro l'Italia soffre questa incertezza tanto più avvertita, visto il peso dell'export nella nostra economia. Sebbene sia stata ora avviata la fase finale dell'impeachment, Trump si presenta al prossimo turno elettorale con questo accordo-tregua, ma soprattutto con una economia scintillante. Il Pil cresce del 2,3% e la ripresa dalla grande crisi dura oramai da dieci anni. La disoccupazione è al 3,5%, il minimo dal 1969. Non è certo il paradiso in terra poiché non mancano le gravi disuguaglianze sociali specie nelle grandi città. Aiutano in questi risultati elementi che rientrano nella cultura americana, dalla flessibilità del lavoro all'ambiente favorevole all'imprenditorialità e al modello meritocratico imperante. Trump non ha fatto molto se non aggiungere un po' di deregulation e un alleggerimento fiscale. Da tempo molti economisti, prendendo in esame alcuni parametri economici come l'anomalo andamento dei tassi a breve e a lungo, prevedevano una prossima recessione, ma finora vengono smentiti. Se atterriamo nel nostro Paese, la situazione è ben diversa. Da vent'anni galleggiamo con una crescita modesta, anche il 2019 chiude con uno zero virgola, in questo caso 0,2. L'industria ha segnato una caduta, sebbene in questi ultimi mesi vi sia stato un recupero. L'occupazione è cresciuta, ma la qualità del lavoro si è deteriorata tanto che è salita la quota di chi ha un impiego a tempo determinato o a orario ridotto non per propria scelta. Tiene l'export mentre i consumi interni non decollano e gli investimenti trovano molte difficoltà a realizzarsi, sebbene le risorse siano disponibili. Scontiamo molte limitazioni, che ci portiamo con noi. Le due Italie con un Nord che si confronta alla pari con le aree più performanti dell'Europa e un Sud ancora alle prese con il sottosviluppo. Consideriamo poi il declino demografico, la fuga dei giovani per non parlare del macigno che abbiamo sulle spalle, il debito pubblico. E pensare, come nota opportunamente Carlo Cottarelli, che negli anni tra il 2003 e il 2007 non abbiamo colto l'occasione di aggiustare i nostri conti pubblici. L'aumento della spesa pubblica si è mangiata l'avanzo primario. Qualcuno parla di resilienza, siamo capaci di resistere alle avversità, ma senza crescita non c'è futuro. Aspettiamo il piano di interventi del governo per sostenere l'economia, ma la litigiosità dei partiti della coalizione non è di buon auspicio. Servono investimenti in infrastrutture e in capitale umano.

