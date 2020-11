Dopo Creta nel 96, Berlino nel 2004 e Helsinki del 2012 aver scelto Venezia quale sede di Esrel 2020 (evento con 1000 esperti sull'affidabilità delle tecnologie, la prevenzione del rischio naturale e tecnologico e il legame tra sicurezza e sostenibilità ambientale, ndr) dimostra non soltanto una particolare attenzione a una città che negli ultimi mesi ha toccato con mano la forza distruttiva della natura, ma al tempo stesso le riconosce di essere un luogo simbolo per affrontare temi non più procrastinabili: la prevenzione, la gestione del rischio e, più in generale, quale approccio dobbiamo tenere per fare in modo che la salvaguardia del nostro ecosistema venga affrontata in modo serio e responsabile senza rischiare di trascendere in integralismo ambientalista. La Città di Venezia, che si sta preparando a celebrare i 1600 anni dalla sua fondazione, ha sempre dimostrato, fin dai tempi della Serenissima Repubblica, di essere luogo d'avanguardia culturale, di scambi economici con i Paesi di tutto il mondo ma, soprattutto, di sperimentazione e innovazione. Oggi più che mai questo bagaglio di esperienza lo vogliamo mettere a disposizione del mondo intero: se ci uniamo e remiamo tutti nella stessa direzione possiamo fare qualcosa di veramente buono e importante per il mondo intero. Non possiamo più restare sordi di fronte alla richiesta di un salto di qualità nelle politiche di sostenibilità. È proprio quello che ci chiedono le giovani generazioni che si identificano nella figura di Greta Thunberg. L'European Green Deal è stato ufficializzato, ma perché questa non sia una semplice risposta al crescente populismo ambientalista dobbiamo interrogarci su quale idea abbiamo noi di salvaguardia dell'ambiente e di prevenzione del rischio. Davanti a noi abbiamo due strade. Due differenti approcci ad una tematica che riguarda il futuro non solo della nostra Città, ma del mondo intero e soprattutto di chi lo abita. Da una parte ci sono coloro che oserei definire ambientalisti negazionisti ovvero coloro che ritengono necessario che per salvaguardare il territorio si debba lasciare che la natura faccia il proprio corso in una sorta di autoregolamentazione incontrollata, che l'uomo deve subire. Una cosa di leopardiana memoria. Dall'altra, coloro che, invece, credono in una visione più sostenibile dove l'ingegno dell'uomo e le sue scoperte scientifiche devono essere necessariamente messe a disposizione per preservare le risorse per le future generazioni, ma soprattutto per mitigare o, magari, evitare, che la forza distruttiva della natura possa generare situazioni di pericolo per la stessa incolumità dell'uomo. Ce lo chiedono tutti quei bambini che oggi non votano. Venezia ha fatto, almeno da cinque anni a questa parte, la chiara scelta di credere nella tecnica per affrontare i temi dei grandi cambiamenti climatici che non riguardano solamente l'acqua granda ma anche la depurazione delle aste fluviali del bacino scolante della Laguna. Il Comune crede moltissimo nel coinvolgimento degli scienziati e delle imprese a beneficio della sicurezza dell'ambiente e della vivibilità delle persone. Venezia, con la sua nuova Smart Control Room e con il Centro previsione e segnalazioni maree, rappresenta un esempio virtuoso di come, solamente con le nostre risorse, ci stiamo impegnando per presentarci a voi oggi, ma più generalmente al mondo intero, con progetti chiari e capaci di dare un positivo impulso al dibattito sulla prevenzione dei rischi. Proprio un mese fa, esattamente il 3 ottobre, abbiamo dimostrato come l'intelligenza e le conoscenze scientifiche dell'uomo possano cambiare il corso degli eventi. La città ha visto, per la prima volta, entrare in funzione il MOSE ovvero quel sistema di dighe mobili formato da 78 paratoie poste alle tre bocche di porto della laguna di Venezia. Abbiamo fermato il mare. Ma c'è un popolo votato ai Comitati del NO che sta travolgendo ogni possibile ragionamento serio sull'ambiente. Abbiamo visto i No Mose e i No Navi, ma la protesta è generalizzata in tutta Italia con un gruppo di irriducibili che riescono a fare la spola dal Piemonte, per sostenere i No Tav, fino alla Puglia con i No Tap passando ovviamente ai No Vax, spariti poi con il Covid, ai No Wind contro le pale eoliche, fino ad arrivare ai No Pannelli solari, perché consumano territorio, senza dimenticare le proteste contro i termovalorizzatori, gli impianti geotermici o addirittura gli impianti alimentati con la frazione umida dei rifiuti che, invece, proprio qui a Venezia, grazie alla collaborazione con Eni stanno producendo importanti risultati per la realizzazione di biocarburanti. In altre parole, l'onda del No rappresenta un vero e proprio errore raccontato ai giovani, errore grave per lo sviluppo tecnico del Paese. Il nostro impegno, quindi, deve essere quello di non minimizzare i rischi ambientali che possiamo trovarci a dover affrontare ma, al tempo stesso, valorizzare i sistemi tecnologici per superarli. Ecco perché continuiamo nel nostro progetto, quasi completato, di elettrificazione degli autobus di Lido e Pellestrina e di avvio del primo distributore fisso di idrogeno per automezzi a Mestre. È importante, quindi, riconoscere che la forma più importante di prevenzione è la cultura e la consapevolezza. Un esempio su tutti: da tre anni siamo leader in Italia nella raccolta differenziata, dimostrando come dai rifiuti, che per loro stessa natura dovrebbero essere buttati, sappiamo recuperare materiali ed energia, secondo il principio di economia circolare. Un risultato che parte da un pensiero organizzativo di tipo industriale, tramite Veritas, ma che passa dal comportamento individuale di ciascuno di noi. Quotidianamente possiamo, quindi, affrontare le difficoltà utilizzando le nostre conoscenze. Ecco perché colgo l'occasione per richiedere che si lavori seriamente per portare a Venezia un'Agenzia internazionale per lo studio dei cambiamenti climatici e i rischi annessi, uno strumento per essere in prima fila a raccontare le nostre esperienze ad altri luoghi che nel mondo risultano in sofferenza ambientale e addirittura rischiano di sparire per effetto dei cambiamenti climatici. Vogliamo così dare una risposta a quei ragazzi che ci chiedono di fare qualcosa di concreto per la salvaguardia dell'ambiente.

*Sindaco di Venezia

