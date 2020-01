TENDENZE

Per essere un fenomeno non le manca niente, ma oltre all'abbuffata di Grammy, Billie Eilish sbaraglia tutti anche sul terreno dello stile. La popstar diciottenne, prima donna e giovane artista a vincere le quattro categorie di Best New Artist, Album of the Year, Song of the Year e Record of the Year, spopola tra la generazione Z con i suoi look da outsider presi dallo streetwear ma che lei contamina con tocchi gotici. Un guardaroba fatto di felpe extralarge, t-shirt oversize e pantaloni baggy, creato spesso sovrapponendo più strati di vestiti. Puffy, insomma, come direbbero oltreoceano.

IL CORPO NASCOSTO

In una challenge divenuta virale sul web la cantante statunitense arriva a indossare cinque giacconi imbottiti contemporaneamente, al punto che risulta difficile capire che forma abbia il suo corpo. «Indosso abiti larghi perché così nessuno può avere un'opinione su come sono perché non possono vedere cosa c'è sotto», dichiara lei stessa in un video, testimonial di Calvin Klein.

Che ci sia o meno l'effetto Billie, le passerelle rilanciano la tendenza del capospalla imbottito, gonfio, visibilmente fuori misura cercando di scongiurare l'effetto omino-Michelin. Gli stilisti già da diverse stagioni spingono a osare, indossando la giacca imbottita di giorno e di sera, con le sneakers o con il tacco, sdoganando il caro vecchio piumino dall'ambito sportivo e ben lontano dalle piste da sci. Tanto che la puffer jacket dalle proporzioni esagerate da sembrare di una o due misure in più, si vede girare per strada a tutte le latitudini e ore del giorno, anche quando il colpo di calore fornito da cotanta imbottitura rischia di mettere a dura prova la salute.

Quest'anno il piumino ha confermato le sue proporzioni extralarge da Burberry, dove viene rielaborato con tanto di maxi strascico che lo fa sembrare un abito da sera. Lo sceglie Michael Kors per i più esclusivi party nella Grande Mela, consegnando al capospalla imbottito in nero e silver, il lasciapassare per una serata al mitico Studio 54 da cui prende il passo la collezione. Ispirato dai capricci climatici dei cieli plumbei del Belgio, Dries Van Noten fa sbocciare la primavera anche sul maxi piumino destinato a rallegrare anche i look più austeri come le giornate uggiose.

RIVISITAZIONI

Lo riedita Demna-Gvsalia da Balenciaga, che sin dal suo arrivo nel 2016 ha puntato sul giaccone imbottito taglia XXL. Reinventare il piumino è il focus del nuovo corso di casa Moncler il marchio nato in Francia nel 1952 confezionando articoli da montagna che con il progetto Moncler Genius invita stilisti differenti a declinare il tema del piumino sulla base della propria sensibilità. E pensare che al suo esordio nella moda nel 1937, lo stilista Charles James giudicò il suo prototipo di giacca pneumatica rivestita di satin, troppo complicata da realizzare, abbandonando l'idea.

Negli anni Settanta sarà la newyorchese Norma Kamali a firmare una sorta di simil vestaglia da camera imbottita; mentre negli Ottanta in Italia i paninari resero il piumino un'icona dello street style, traghettandolo verso gli anni Duemila. Più in forma che mai, oggi il piumino scoppia di creatività conquistando gli stilisti da Karl Lagerfeld a Martin Margiela e Ermanno Scervino - che ne esaltano l'anima versatile, sperimentando pesi ultralight e imbottiture ecologiche a zero impatto ambientale, facendone decollare la carriera modaiola anche sui social.

Si concentra proprio sulle imbottiture esagerate l'account @itsmaysmemes creato da May, sedicenne hawaiana. Abituata a vivere in costume e short praticamente tutto l'anno, May è a tal punto innamorata delle giacche puffy che con il fotoritocco gonfia sul corpo delle celebrità il piumino già gonfio di suo, al punto da lasciare interdetti il suo esercito di oltre centomila followers: che si tratti di un look reale o di un fake?

Silvia Cutuli

