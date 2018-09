CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Dopo aver letto l'articolo del 15 settembre u.s. riguardo al ragazzino che deve frequentare la scuola con la mascherina, ho deciso di scrivervi in risposta, ringraziandovi innanzitutto dell'opportunità che viene concessa. Sono una mamma (ma vi scriverei anche se non lo fossi). Anzi, per meglio definire come mi sento in questo ultimo periodo, sono l'incubatrice di due creature di 19 e 10 anni. Incubatrice perché, caro Direttore e Gent.le papà di un ragazzino malato (più che papà, oserei dire, donatore di sperma), che Voi lo crediate o...