Dopo 151 giorni dall'ultimo concerto aperto al pubblico, l'Orchestra di Padova e del Veneto torna a esibirsi dal vivo nel concerto di martedì, 21 luglio, al Castello Carrarese di Padova. Tre appassionati di musica sinfonica in tre situazioni cittadine, disattivano i propri dispositivi mobili dopo la conclusione della Sinfonia n. 1 di Johannes Brahms (interpretata dall'Odi Padova e del Veneto e dal suo direttore musicale e artistico Marco Angius e tratta dal concerto di apertura della Stagione 2019/2020, interrotta a causa della pandemia) lanciando il messaggio All we need is live, parodia del titolo della celebre canzone dei Beatles nella quale live appare oggi più urgente nientemeno di love.

Il concerto, che vedrà protagonisti i giovani Francesco Martignon al violoncello e Diego Ceretta sul podio, impegnati nel concerto per violoncello, fiati, basso e batteria di Gulda e nella Sinfonia n. 29 di Mozart, darà il via a una nutrita serie di appuntamenti che impegnerà l'Orchestra in altre quattordici date, a Padova e in tutto il Veneto, fino all'11 agosto.

La nuova Stagione 2020/2021 sarà inoltre presentata nel mese di settembre e prenderà il via con una grande esecuzione della IX Sinfonia di Beethoven a metà ottobre. Rigorosamente dal vivo.

