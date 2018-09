Donne e libertà resta la delusione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PUNTO CRITICOUn'altra giornata dedicata alle donne, entrambe desiderose di libertà. Con risultati piuttosto deludenti.Ultimo film in Concorso per l'Italia, Capri-Revolution racconta la storia, nella celeberrima isola campana, di un gruppo di giovani adoratori del sole, della natura e del nudismo, in un luogo ideale per la pace, l'arte, la danza. Siamo agli inizi del Novecento, a ridosso dall'avvio della Grande Guerra e il nucleo di giovani, ovviamente tutti bellissimi e guidati da una specie di Cristo, viene spiato da una giovane capraia...