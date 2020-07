LA MOSTRA

VENEZIA Dell'insano maschilismo nell'arte. E sul desiderio (bisogno) della donna come figura materna, soprattutto in questi tempi, in cui il Coronavirus scatena paure, ansia, indecisione, si esprime un uomo. Salvo Nugnes, curatore di mostre e grandi eventi, gallerista, organizzatore di Biennale Milano, Spoleto Arte e della Pro Biennale a Venezia, mostra internazionale di arte contemporanea che si terrà dal 23 luglio al 7 agosto allo Spoleto Pavilion, a Palazzo Ivancich, a pochi passi da piazza San Marco. Presentata da Vittorio Sgarbi. L'arte italiana riparte anche da questa rassegna che, a detta del noto critico d'arte, è l'unica, vera Biennale. Quella della libertà, della creatività e della proposta. Sono 260 le opere esposte, di pittura, scultura, ceramica, fotografia, video, realizzate da artisti provenienti da diversi paesi del mondo, e la maggioranza sono donne. «La donna sostiene la famiglia, è il conduttore del treno, che sia madre, moglie, amica - racconta Nugnes - Dona serenità, quella di cui abbiamo bisogno in tempi come questi. Le donne sono tutte un po' madri, e sono un grande servizio sociale». Se Nugnes dovesse chiedere chi è la critica d'arte più famosa, risponderebbe sulle donne non ci sono nomi molto noti. Sgarbi, Daverio, Bonito Oliva - dice il curatore - sono tutti maschi. Di grandi artiste conosciamo Artemisia Gentileschi, Frida Kahlo, Tamara De Lempicka. Impera un insano maschilismo nell'arte. Tra le artiste presenti in mostra compaiono Rita Spina, scultrice di acuta sensibilità, espressa in particolare nelle opere di ceramica Raku, che rappresentano la sua forza e la dolcezza. Simona Amato in arte Simonè, autrice di un simpatico Monsieur Dalì, Rosanna Cecchet, originaria di Belluno, nel suo raffigurare la storia della natura attraverso opere dai colori forti, segni di speranza. L'arte per Nungnes, che è autore di diversi saggi sull'arteterapia, aiuta a vivere più leggeri, solleva l'anima e lo spirito. In dialogo visivo sono l'opera di Monica Ferrari, una donna sullo sfondo di una bandiera italiana, omaggio in ricordo di tutte le anziane morte di Covid, che si relaziona con il ritratto di una donna di colore, appesa sul muro opposto. Ma ci sono anche uomini, come Domenico Villano di Battipaglia, quasi quarantenne, autore di un quadro omaggio alla Ferrari, e Suskov, artista russo, autore di decine di monumenti. Tra gli ospiti sono attesi il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa, il sociologo Francesco Alberoni, il cantautore Morgan, la scrittrice e psicoterapeuta Maria Rita Parsi, Silvana Giacobini, già direttrice di Chi e di Diva e Donna, l'attore Pippo Franco, l'artista José Dalí, figlio di Salvador Dalí, il fotografo Roberto Villa, amico di Pier Paolo Pasolini e Dario Fo. Le opere resteranno esposte dal 23 luglio al 7 agosto, con ingresso libero tutti i giorni dalle 10 alle 19.

Filomena Spolaor

