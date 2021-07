Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Donnarumma! Ne para due e l'Italia è campione d'Europa. Dolci rigori. Strappacuore. E' ancora l'11 luglio come nell'82 mundial. Mattarella in tribuna ieri, allora Pertini. Chi ha sbagliato il suo non importa niente. L'Italia cui nessuno o quasi credeva, però Mancini sì più veggente che visionario, è per la seconda volta campione d'Europa, it's coming Rome per dirla con gli inglesi. Ha vinto il merito, ha vinto il futuro, perché...