LA CAPSULE

Essere anticonvenzionali mettendo al centro della moda il pezzo unico, realizzato in materiali eco-sostenibili e oggetto di personalizzazione estrema. Una mission non impossibile per Michele Ruffin, imprenditore veneto re delle etichette per i jeans più famosi al mondo, che decide di creare il suo personale brand Fuoriserie, scegliendo di unirsi per la speciale capsule di lancio a un fuoriclasse come Giovanni Gastel, fotografo di fama internazionale. «Fuoriserie perché rifuggiamo la serialità, il prodotto omologato: non siamo convenzionali ma puntiamo sul pezzo unico», dichiara Ruffin. Il modo migliore per far arrivare l'originalità distintiva del brand - che lo scorso settembre a Milano si è presentato a stampa e buyer - è sembrato quello di siglare una collezione capsula di sneaker, t-shirt e borse contaminate dalla visione di Giovanni Gastel.

UNIONE D'INTENTI

«Amiamo voci originali e fuori dal coro come la sua spiega Anna Scardovelli, titolare Scrittomisto che cura la comunicazione del brand con studioMarani abbiamo selezionato una sua immagine particolarmente affine al nostro concept: un profilo di donna sul cui capo sono poggiate variopinte ali di farfalla con il colore che si staglia sullo sfondo bianco in un connubio perfetto tra spirito green e grande creatività». Un'unione d'intenti che celebra l'amore per la natura e per uno stile dalla forte personalità, perché non c'è lusso più grande dell'indossare un oggetto unico al mondo, sostengono dal brand, che punta alla personalizzazione estrema di borse e sneaker, queste ultime fiore all'occhiello per materiali e lavorazioni su richiesta. «Il cliente può chiederci di personalizzare scarpe e borse con una foto di viaggio, una texture particolare, una firma, di averle di un certo un peso e colore spiega Scardovelli addirittura di progettarle interamente a sua immagine».

LA RICERCA

Fermo restando i materiali innovativi amici dell'ambiente: «Tutto ciò che usiamo per le collezioni Fuoriserie è frutto della ricerca che ho avviato dieci anni fa con la mia società Smart Materials dice Michele Ruffin - Ho studiato e brevettato prodotti green, ecosostenibili e riusabili: alcune scarpe sono compostabili all'80%, tra la soletta di cocco e la tomaia di cellulosa e potrebbero tranquillamente andare nel cestino dell'umido!».

