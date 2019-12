Donin: «C'è il modello veneto per il circuito teatrale italiano»

L'INCARICO

«Portare le eccellenze del modello anche in altri territori». È questo l'obiettivo principale che il direttore di Arteven Pierluca Donin si dà all'indomani della sua nomina a presidente di Arti-Associazione delle reti teatrali italiane (con sede a Roma presso l'Agis). Il direttore del circuito teatrale del Veneto è il coordinatore dei 14 circuiti italiani i soggetti che coordinano e distribuiscono spettacoli uin altrettante aree regionali (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Trento e in Veneto).

DAL VENETO ALL'ITALIA

Alla guida di Arteven dal 1993, il chioggiotto Donin è organizzatore teatrale, ma anche regista e interprete in teatro. È il primo esponente veneto eletto all'unanimità al vertice del network dei circuiti. «Arteven è da sempre un soggetto pesante all'interno della rete ed è considerato un punto di riferimento per molti aspetti - ha commentato - La mia professionalità applicata in questo territorio rappresenta una buona pratica che può essere replicata anche in altre regioni. In Veneto abbiamo sperimentato molte cose e quelle virtuose sono riproducibili altrove. Sono onorato della fiducia che mi è stata concessa. Ci impegneremo per dare rappresentanza ai territori regionali nel dialogo con le istituzioni e gli operatori del settore».

SEICENTO TEATRI

Il network Arti rappresenta in sostanza oltre 600 teatri per una programmazione di circa 8mila spettacoli l'anno, con il coinvolgimento di oltre 1,5 milioni di spettatori. Affiancato dalla vicepresidente Patrizia Coletta (Toscana) e dal coordinatore Sante Levante (Puglia), Donin sarà l'interlocutore privilegiato del Ministero per i beni culturali per valorizzare i circuiti teatrali come presidio culturale e sociale delle regioni. «Ovviamente le istanze di ogni territorio hanno specificità differenti aggiunge Donin Bisogna essere non schizofrenici, ma pluralisti nell'interpretare il lavoro di soggetti diversi all'interno di un quadro comune che definisca le regole del gioco». Proprio dalle regole definite dal nuovo Codice dello spettacolo parte il lavoro di Donin. «Raccolgo un'eredità importante da Carmelo Grassi, che ora entra nel Consiglio superiore dello spettacolo spiega Abbiamo lavorato assieme mentre veniva approvato il Codice e ora Arti dovrà essere in prima linea per gestire con il governo la definizione dei decreti applicativi entro il 2021. Io devo portare la voce dei territori, non sempre allineate ma forti».

Giambattista Marchetto

