VENEZIA Da oggi parte ufficialmente al centro trasfusionale dell'ospedale Civile la prenotazione per i donatori di sangue come già avviene da anni per il plasma. L' Avis comunale di Venezia però mette le mani avanti e informa i soci avisini e aspiranti donatori di sangue che per i primi mesi, anche chi non ha prenotato, potrà comunque donare al centro trasfusionale del Civile.

«Attraverso la prenotazione - spiega la presidente Patricia Springolo - vogliamo poter dare tempi più certi e celeri ai donatori che vengono a donare e permettere all'Ulss di gestire meglio il sangue raccolto a favore degli ammalati, in primis veneziani. Raccomandiamo, inoltre, di disdire sempre la prenotazione in caso si rinunci a presentarsi a donare, altrimenti si perderebbero sacche di sangue o plasma e si occuperebbe il posto a chi invece potenzialmente sarebbe venuto».

La prenotazione si effettua il giorno stesso della donazione ad opera degli operatori Avis oppure on line da oggi registrandosi sul sito www.prenotaladonazione.it, cliccando poi sulla casella del centro trasfusionale di Venezia e scegliendo giorno e ora liberi. Nessuno dei soci della comunale di Venezia verrà dimenticato mentre verranno seguiti coloro che non avessero dimestichezza col computer.

Davide Del Negro, consigliere e capogruppo Avis: «Grazie alla Presidente Patricia Springolo, l'Avis di Venezia fa un ulteriore passo avanti nella raccolta di emazie, con la prenotazione sia del sangue che del plasma ma anche, in tempo di Covid-19 e di Università con lezioni ed esami non in presenza, riesce a concludere il progetto borse di studio con Ca'Foscari e a consegnare 5 borse, per un valore complessivo di 5.000 euro, a giovani soci Avis di Venezia meritevoli».

