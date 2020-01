Don Matteo oltre Don Matteo. Dopo i risultati raccolti giovedì scorso dalla storica serie di Rai1, riuscita a conquistare il 30,6% con la prima puntata della stagione 12, alla Lux Vide produttrice, insieme a Rai Fiction, della serie si comincia a pensare a cosa accadrà dopo, alla fine di tutto, quando il rischio di una donmattexit si farà più concreto. «Un film su Don Matteo? È un'ipotesi cui abbiamo pensato in passato e su cui in futuro torneremo certamente a riflettere», ha detto la produttrice Matilde Bernabei, sposando il pensiero di Nino Frassica: «Con Gomorra ha funzionato ha dichiarato l'attore potremmo farlo anche noi. Terence Hill è in forma, il pubblico c'è». E in attesa di conoscere il destino del parroco in bicicletta c'è anche chi, come Maria Chiara Giannetta (il Capitano Anna Olivieri della serie) si prepara a raccogliere gli effetti rinvigorenti che sette milioni di telespettatori sanno regalare a un talento brillante e acerbo come il suo: «Dopo nove mesi sul set ho ripreso a fare provini dice sono in attesa di risposte, potrebbe esserci qualcosa per me nelle prossime settimane».

Un film su Don Matteo lo farebbe?

«Godiamoci intanto questa stagione, che probabilmente sarà l'ultima. Per un film servirebbe una grande idea di scrittura: qualcosa come un grande finale, alla Sense8».

Vi aspettavate il 30% di share?

«Abbiamo fatto il toto-share durante la proiezione per il cast. Io l'avevo dato al 28. Ci ha sorpreso tutti».

Cosa ha funzionato?

«La modernizzazione del prodotto, l'introduzione di linee rosa, gli attori giovani. La media dell'età del cast si è abbassata, la tecnica di recitazione è quella che il pubblico si è abituato a vedere altrove, sulle piattaforme. E Don Matteo riesce ad avvicinarsi a quel tipo di comunicazione senza snaturarsi. I dati sull'ascolto ci dicono che in due anni, a crescere di più, è stata proprio la fascia dei giovani».

Il suo personaggio è servito a incuriosire il pubblico femminile?

«Credo che le donne abbiano gradito l'inserimento di un personaggio femminile alle prese con colleghi maschi. Anna è una giovane leader in mezzo a un mondo di uomini, che deve imparare a imporsi. Una condizione che in tante, credo, hanno provato sulla propria pelle».

Don Matteo parla di religione in un Paese in cui i giovani non vanno in chiesa. Un miracolo?

«Un piccolo paradosso. Tutto dipende da come vengono comunicate le cose. Anche la messa può essere detta in modi diversi: il prete che ha sposato mia sorella è un quarantenne fantastico, con un approccio modernissimo. Don Matteo comunica in modo molto umano, la gente non si rende quasi conto che si parla di religione».

Lei è credente?

«No, ma come tutti mi è capitato di frequentare le chiese».

La serie si ispira ai comandamenti: quale la tocca di più?

«L'ultima puntata, legata all'ultimo comandamento, mi ha fatto riflettere molto. Ma mentre giriamo non ci facciamo caso, il tema del comandamento si mescola agli altri contenuti».

Don Matteo ha cambiato la sua vita?

«Mi ha fatto capire che faccio questo mestiere per i personaggi. Non mi interessa il mezzo: teatro, cinema, tv, radio. Con Don Matteo giri per nove mesi e per tutti i giorni ti porti addosso un personaggio che col tempo finisce per appropriarsi di un pezzo di te».

Non ha paura che ai provini le dicano che lei è quella di Don Matteo?

«Non più. Se non mi vogliono fare un provino pazienza. Se mi chiamano, dimostro quello che so fare».

Quando ha accettato di recitare in Don Matteo, cosa le hanno detto i colleghi?

«Chi te lo fa fare?. Io stessa, appena uscita dalla scuola di cinema, usavo Don Matteo come termine di paragone negativo: non lo farò mai, dicevo. Il karma mi è ritornato addosso».

Quindi se ora le proponessero Montalbano

«Lo farei subito!».

