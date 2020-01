Don Giovanni al Verdi Messinscena da rivedere

Più preda che predatore il Don Giovanni immaginato dal regista Paolo Giani, che mette in scena Padova il capolavoro mozartiano come ultimo titolo della stagione lirica del Teatro Verdi. L'operazione riesce a metà. Lo spettacolo imbocca progressivamente la strada della routine perdendo via via tutto il mordente. Peccato, perché le scene gradevolmente simmetriche firmate dallo stesso Giani, autore anche dei costumi e delle luci sarebbero suggestive e funzionali nel loro ispirarsi alle incisioni dantesche di Gustave Doré e alle stampe di Piranesi, ma soffrono di scelte drammaturgiche che non rendono loro giustizia. Non mancherebbero spunti condivisibili come il labirinto di teli bianchi e leggerissimi posto a velare di mistero il reciproco corteggiamento di Don Giovanni e Zerlina che però si trovano a convivere con cadute di stile di cui il lettone, rosa e di gusto assai dubbio, che campeggia sulla scena durante il finale primo è solo l'esempio più evidente. Luci ed ombre per quanto riguarda il versante musicale. Il direttore spagnolo Jordi Bernácer non sembra possedere una visione d'insieme della partitura e cambia continuamente, il tutto a scapito dei cantanti, costretti a inseguire o ad attendere il direttore. L'Orchestra di Padova e del Veneto eroica nel cercare di mantenere una buona qualità di suono è protagonista di una buona prova. Cast nel complesso onorevole, con alcuni distinguo. Andrei Bondarenko disegna un Don Giovanni tutto sommato accettabile. Il Leporello di Mirco Palazzi convince per la disinvoltura nella recitazione, mentre Ekaterina Bakanova voce non bellissima ma capace di colori seducenti dà vita ad una Donna Anna caparbiamente risoluta attraverso una misurata scelta di colori. Anastasia Bartoli è Donna Elvira dalla fisicità dirompente e caratterizzata da mezzi vocali importanti. Calante e soporifero il Don Ottavio di Andrei Danilov, capace con la complicità del direttore di snervare completamente le due arie a lui riservate. Michela Antenucci e Daniel Giulianini conferiscono il necessario brio alla coppia Zerlina-Masetto; Abramo Rosalen tratteggia un Commendatore di bello spessore. Sotto la media il Coro Lirico Veneto. Teatro praticamente esaurito e successo pieno per tutti, con applausi e lanci di fiori ai protagonisti.

Alessandro Cammarano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

