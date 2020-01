Domenica prossima il corteo delle remiere contro il moto ondoso: ritrovo a San Marco

REGATE

VENEZIA (t.card.) Prima uscita a remi dell'anno dedicata alla solidarietà. Cento barche per circa duecento vogatori hanno risposto all'appello della Voga Veneta Mestre, che ha promosso la 42. edizione della Prima Vogada dell'anno lungo il Canal Grande per arrivare alla casa di riposo di San Lorenzo, gestita dall'Ire, e portare beneficio ed allegria agli anziani ospiti. Il Canal Grande si è dunque riempito di imbarcazioni tipiche veneziane, appartenenti a tutte le remiere che volentieri hanno aderito alla manifestazione. All'istituto di San Lorenzo, i vogatori sono stati accolti dal dirigente Ire, Francesco Donà, e dal consigliere delegato alle Tradizioni, Giovanni Giusto. «Agli anziani abbiamo portato generi di conforto e di prima necessità ha detto la presidente della Voga Veneta Mestre, Daniela Costantini più una somma in denaro che l'Ire gestirà a favore dei suoi ospiti. Per il secondo anno abbiamo consegnato dei buoni agli operatori, affinché imparino a vogare e a conoscere la laguna. Tutte le associazioni remiere hanno accettato di collaborare a questa iniziativa. Infine il nostro coro, Gli Arancioni, considerati i colori sociali, diretto dal maestro Gianni Bovolenta, ha rallegrato gli ospiti con canzoni nello stile veneziano. Anche gli allievi della scuola militare Francesco Morosini hanno partecipato alla vogada e prestato servizio di volontariato. Ringrazio della presenza anche l'associazione Duri i banchi».

«Ormai questa manifestazione è entrata nella tradizione della voga alla veneta. È bello aprire l'anno remiero con la solidarietà verso chi ci ha lasciato quanto fruiamo oggi». Intanto è notizia che le remiere hanno promosso per domenica prossima, dalle 11 alle 12, una manifestazione di protesta in Bacino contro il moto ondoso, per sensibilizzare i cittadini e le istituzioni in merito a questo annoso problema che investe Venezia e la sua laguna. Ci sarà un corteo e poi il raggruppamento di barche tipiche davanti a San Marco. Proprio ieri è arrivato il benestare della questura. Questa è la seconda manifestazione delle remiere unite, la prima è stata il 17 novembre scorso. «Venezia senza la laguna non ha senso - aveva dichiarato Giorgio Nordio, presidente del Gruppo remiere Punta San Giobbe - Il moto ondoso sta distruggendo la laguna oltre che la città. Non basta eliminare le onde a San Marco per risolvere il problema».

