CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domani sarà un anniversario importante per la storia del pensiero. Il 5 Maggio 1813 nacque a infatti a Copenaghen Soren Kierkegaard, uno dei filosofi più studiati in questi ultimi decenni. Senza di lui, non si potrebbe capire tutto il movimento che ha preso il nome di esistenzialismo, e che ha condizionato non solo le accademie ma la letteratura, il cinema, e un modo stesso di vivere. Quando Kierkegaard nacque, suo padre aveva 56 anni e sei figli. Di questi cinque morirono prematuramente, e il lutto aumentò il pessimismo del fanciullo già...