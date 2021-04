Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Domani ritorno in classe per sei milioni e mezzo di alunni, il 77 per cento del totale di iscritti alle scuole statali e paritarie. Per otto allievi su dieci ritorno alle lezioni in presenza, sì, ma come, in quali condizioni? Un anno dopo, abbiamo presìdi attrezzati, il vaccino (almeno quando è disponibile), mascherine a volontà, tamponi facili e persino cure più efficaci. E allora? Allora non si può dire che siamo tanto più avanti se...