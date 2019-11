CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Domani ricorre un anniversario che per ogni italiano dovrebbe esser motivo di orgoglio e di dolore. Il 3 Novembre 1942 i nostri soldati affrontarono con le bombe a mano i carri armati inglesi, nella battaglia di El Alamein. Fu un esempio straordinario di eroismo in una guerra assurda, condotta ad armi impari contro il nemico sbagliato. Anche per questo è bene mantenerne la memoria. Ma veniamo a quella fase cruciale della guerra.Sino a quel momento la Gran Bretagna aveva collezionato solo sconfitte: in Europa le sue truppe si erano salvate per...