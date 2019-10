CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Domani ricorre il 75° anniversario della liberazione di Belgrado dall'occupazione nazista. Non fu un evento decisivo della seconda guerra mondiale, le cui sorti, nel teatro europeo, furono segnate in Normandia, nelle Ardenne e nelle steppe russe. Ma fu un evento politicamente significativo, che condizionò gli equilibri postbellici nelle zone più cruciali durante la guerra fredda. Perché Tito, comunista inflessibile ma nazionalista orgoglioso, contribuì in modo determinante alla liberazione di Belgrado, ponendo così una importante ipoteca...