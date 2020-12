ACQUA ALTA

VENEZIA Dopo la pausa natalizia, il Mose torna al lavoro e lo farà domani, lunedì, in concomitanza della previsione di una marea superiore ai 130 centimetri, che era stata data ancora il 22 e il 24, sia pure con un elevato margine di incertezza dal Centro maree. Le paratoie si solleveranno dunque all'alba per evitare un allagamento e si abbasseranno prima delle 15.

Ieri si è tornato a riunire il tavolo tecnico per le previsioni della marea, dove siedono gli esperti del Centro segnalazioni e previsioni maree del Comune, di Ispra e Cnr-Ismar, e le previsioni sono confermate, I giorni critici sono quelli che vanno dal 28 al 31 dicembre, ma il massimo più importante è previsto per domani alle 10 con un massimo tra i 130 e i 140 centimetri.

«Coerentemente con quanto anticipato nei due preavvisi emessi il 22 e 24 dicembre 2020 - spiega la nota emessa ieri dal tavolo tecnico - le analisi meteorologiche confermano la presenza di un minimo depressionario a Nord della Gran Bretagna e in movimento verso la Manica. A oggi, la traiettoria del sistema prevista dai modelli meteo porta ad un gradiente barico lungo l'asse dell'Adriatico, particolarmente accentuato nella giornata di lunedì 28 dicembre, con l'instaurarsi di importanti venti di Scirocco lungo tutto il bacino».

La previsione è di 130-140 cm alle 10 per domani; secondo massimo in serata alle 21.30 con 90-110 cm e poi un nuovo massimo tra 110 e 120 cm nella giornata di martedì alle 10.30.

«Tale previsione - conclude il Tavolo tecnico, che si riunirà anche oggi - presenta ancora una elevata incertezza, dovuta alla fase tra contributo meteo (con massimi compresi tra 80-90 cm) e il picco di marea astronomica (73 cm alle 9 del 28 dicembre, 52 cm alle 22.50)». (m.f.)

