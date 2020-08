Domani è una ricorrenza importante per l'Europa e il mondo. Il 23 agosto 1990, infatti, i parlamenti delle due Germanie allora esistenti annunciarono la volontà, e la fattibilità, delle loro riunificazione. Fino a quel momento, erano state divise praticamente in tutto, tranne la lingua e i ricordi. Da una parte, la Repubblica Federale Tedesca (RFT), libera e nostra alleata. Dall'altra, la Repubblica Democratica (DDR) comunista e satellite dell'Unione Sovietica. Il popolo tedesco, in larga maggioranza, esultò. Le cancellerie occidentali furono più caute. Anche se Ronald Reagan, ormai in pensione, poteva ritenersi soddisfatto della caduta dell'Impero del Male e dei suoi manutengoli, le ferite inferte dal nazismo all'Umanità non si erano del tutto rimarginate, e qualcuno si domandò se questa decisione non fosse prematura.

YALTA

La divisione delle due Germanie risaliva alla fine della seconda guerra mondiale, e rispecchiava le conquiste territoriali degli Alleati. Stalin e Roosevelt avevano comunque deciso a Yalta le rispettive zone di influenza, esimendo il generale Eisenhower dal marciare su Berlino. Questo gravoso onore fu lasciato all'Armata Rossa, che vi perdette centinaia di migliaia di uomini e intese rimanerci. Così, i 18 milioni di tedeschi liberati dai sovietici passarono d'un tratto dalla dittatura di Hitler a quella di Stalin: il braccio teso fu sostituito dal pugno chiuso, il camerata diventò compagno, i lager si trasformarono in gulag, e la Stasi sostituì - spesso con gli stessi individui - la famigerata Gestapo. Rimase solo il passo dell'oca, che i Vopos (la Volkspolizei) continuarono a esibire con la consueta e martellante cadenza teutonica.

La Repubblica Federale Tedesca fiorì in economia, finanza, e cultura, e l'artefice di questa resurrezione, il cancelliere Konrad Adenauer, può esser assimilato per integrità morale, lungimiranza politica e fede religiosa al nostro De Gasperi. Dopo trent'anni dalla disfatta, questa Germania libera era ritornata così ricca che quando l'Italia, stretta dalla crisi petrolifera del 73, dovette cercare un prestito, lo trovò solo presso il governo di Bonn, che pretese in pegno le nostre riserve auree. Al contrario la DDR, oppressa dall'inetta burocrazia statalista, viveva in decorosa povertà. Manteneva, è vero, l'isola dei Musei di Berlino e la stupenda Gemaldegalerie di Dresda, con la Madonna Sistina di Raffaello e la Sant'Agnese di Ribera; coltivava la prestigiosa orchestra della Gewandhaus di Lipsia, sotto la geniale bacchetta di Kurt Masur; lavorava sodo nell'industria pesante, destinata alle divisioni corazzate del Patto di Varsavia, e in quella leggera che produceva le Trabant, utilitarie il cui nome evocava, ironicamente, l'immagine di un trabiccolo sgangherato. Ma per il resto condivideva con gli altri satelliti del pianeta comunista una vita di stenti.

EVASIONI

Qualche tedesco cercava di scappare da questa prigione, e talvolta ci riusciva. Ma i più vivevano rassegnati: alcuni in penitente espiazione del passato, altri in tacita invidia dei ricchi occidentali, tutti comunque terrorizzati dall'onnipotenza della polizia segreta. Periodicamente si consolavano ai giochi olimpici dove le loro atlete, dopate dagli ormoni e da altri veleni, assumevano caratteristiche mascoline, umiliavano le meno nerborute avversarie, e nel nuoto battevano persino le snelle sirene californiane.

L'avvento quasi simultaneo di Reagan, di Gorbaciov e di papa Wojtyla segnò, come è noto, la fine dell'Unione Sovietica e dei subalterni regimi fantoccio, compreso quello della DDR. Pochi oggi ricordano il profilo caprino di Walter Ulbricht e la plumbea maschera di Erich Honecker, diversi nel fisico, ma accomunati nel cupo grigiore del servilismo alla chiesa madre moscovita. Quando i tedeschi se ne liberarono, e la loro turpe figura fu sostituita dall'immagine di Rostropovich che suonava Bach tra le macerie del muro di Berlino, il mondo capi che per la Germania la Ragione riprendeva parlare e la speranza a rifiorire. La lunga divisione, artificiosa e coatta, era finita.

PROGETTAZIONE

L'Unificazione voluta dal cancelliere Helmuth Kohl fu studiata, attuata e conclusa con la stessa efficiente progettazione delle campagne di Rommel e di Guderian. La RFT accettò sacrifici immensi per accogliere i fratelli dell'Est, ed elevarli al proprio livello di prosperità. Fu un'impresa anche più difficile e costosa della ricostruzione postbellica, ma consentì la creazione di uno Stato di ottanta milioni di cittadini intelligenti, colti, laboriosi e disciplinati. Giulio Andreotti, con una delle sue uscite pungenti, disse che amava così tanto la Germania da volerne due. Aveva intuito che, rimessi insieme, i tedeschi avrebbero presto dominato l'Europa.

La profezia si è avverata, anche se è stata assecondata dall'inavvedutezza dei padri di questa Unione Europea. La storia, le geografia e la logica avrebbero dovuto insegnare che in una società di membri ineguali per estensione, ricchezza e tradizioni, il patto leonino, inteso come supremazia della bestia più forte, può esser evitato solo da una legislazione vincolante e omogenea. Al contrario, i componenti di questo strambo sodalizio hanno in comune soltanto la burocrazia e la moneta, senza una sottostante uniformità politica, giuridica, fiscale, e soprattutto senza una Costituzione. Così Angela Merkel può - a buon diritto - dettar legge, con affabilità vescovile ma con energia luterana a una consorteria di aggregati che le hanno affidato, di fatto, le leve del potere.

COMMOZIONE

Nonostante questa nostra sovranità limitata, noi celebriamo con commozione ed entusiasmo la riunione delle due Germanie in una democrazia liberale. Sembrava impossibile che i militarismi di Moltke e di Bismark, le velleità egemoniche del Kaiser e le apocalittiche perversioni di Hitler potessero convertirsi, nell'arco di due generazioni, in un sistema tollerante, efficiente e solidale. Noi assistiamo con gioia, e con riverente stupore, ai tardivi trionfi delle menti e dei cuori tedeschi, da Lessing a Heine a Sophie Scholl, cui va riconosciuta la paternità morale di questa evoluzione. E conveniamo che per l'adozione di un Inno europeo, il binomio Schiller-Beethoven è stata la scelta migliore. Per il resto, auspichiamo che questo grande popolo ascolti sempre l'insegnamento del suo più grande scrittore: «Una cosa resta eternamente vera scrisse Goethe sapersi limitare. È questa la caratteristica primaria di un poeta, di un artista e di un uomo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA