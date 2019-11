CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Domani, 17 novembre, gli inglesi celebrano o comunque ricordano l'avvento al trono della loro Grande Regina, che nel 1558 iniziò quell'era elisabettiana paragonabile, per ricchezza di eventi e di intelletti, a quelle che furono le età di Pericle per i greci, di Augusto per i romani, e di Goethe per i tedeschi. Essa costituì il definitivo distacco della Gran Bretagna dal papato, e l'inizio di un irreversibile consolidamento del protestantesimo nel nordeuropea, con incalcolabili conseguenze politiche e culturali. Infine, realizzò le...