Dolomiti, la grande bellezza

IL LIBROIn passato erano viste come un muro invalicabile. Ostiche, dure, pericolose, ma al tempo stesso protettive perché inespugnabili da chi giungeva dalla parte opposta. Dei giganti amici e nemici, privi però di quel fascino emotivo dei paesaggi che ispirano poeti e letterati. «Belle rupi calcari che si presterebbero a studi pittorici, con quel colore bianco grigiastro, pareti e cime dagli aspetti bizzarri» si limita a scrivere Goethe nel suo Viaggio in Italia, del 1786, quando passando per il Brennero vede le Dolomiti. Parole...