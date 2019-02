CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DOLO«Questa presa di posizione non mi stupisce. Carlotta Vazzoler, sia da assessore che da consigliere, ha sempre e solo sostenuto le cose per le quali aveva interesse. Noi, invece, lavoriamo quotidianamente per tutti i dolesi».Eccole le parole della discordia. A pronunciarle, il 29 luglio 2017, il sindaco di Dolo, Alberto Polo, che replicava all'uscita dalla maggioranza di Carlotta Vazzoler, ex assessora alle Politiche sociali e a sua volta silurata dal primo cittadino alcuni mesi prima. Una bega interna alla maggioranza che ieri però si...