DOLOOGGI SI ACCENDONOLE LUCI IN RIVIERAOggi, sabato, allo Squero monumentale di piazza Cantiere, alle 18, vi sarà l'inaugurazione e la prima accensione delle luci del workshop Un mondo di luce. Il centro di Dolo si illuminerà per la 3. edizione di Luci in Riviera con le realizzazioni preparate da venti fra studenti universitari e giovani designer; progetti che cercano di valorizzare attraverso la luce alcuni dei più suggestivi angoli del paese. Le aree interessate sono quelle di via Guolo, di largo Pinelli, del patronato, il giardino della...