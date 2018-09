CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DOLOLa 4 Commissione, Pari Opportunità, di Dolo, ha deciso di dedicare cinque parchi comunali alla memoria di altrettante donne, diverse nelle loro estrazione ma tutte importanti nella storia della comunità. Il parco di via Villa a Sambruson sarà dedicato a Mistra Cesira Ortensia Lazzarini; quello di largo Donatori di Sangue ad Arino ad Artemisia Gentileschi; sempre ad Arino, quello di via Parolini a Frida Kahlo; il giardino di via Luigi Nono a Dolo sarà dedicato alla memoria Licia Martignon; quello di piazza Marzabotto ricorderà suor...