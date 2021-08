Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LOS ANGELES Prima intrattenitrice di successo mondiale, poi eroica sponsor del vaccino contro il coronavirus Moderna (ha donato 1 milione di dollari per finanziare la ricerca su questo farmaco), e ora scrittrice. Dolly Parton, nota soprattutto per i successi country-pop tra cui Jolene e 9 to 5, ha scritto il suo primo romanzo, che sarà pubblicato da Penguin Random House il prossimo anno. Run, Rose, Run, questo il titolo, parla di una giovane...