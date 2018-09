Doliwood rende omaggio ai doppiatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVA«Siamo riusciti anche quest'anno a portare i doppiatori alla Mostra del Cinema, il doppiaggio che vanta soprattutto in Italia grandissimi professionisti, passa ancora in secondo piano». Parola di Giorgio Brugnone, fondatore del gruppo Doliwood (fusione tra Dolo in provincia di Venezia e Hollywood), che su Internet imperversa con le parodie in dialetto veneto. Assieme al giornalista Massimo Veronese e alla Polesine Film Commission, Brugnone ha condotto allo Spazio Regione Veneto all'Hotel Excelsior un incontro, con la presenza di...