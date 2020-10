DOLCI WEEK-END

E alla fine anche Art & Ciocc., la grande festa itinerante dedicata al cioccolato artigianale, è pronta a rimettersi in moto e, fino ad aprile, inonderà di dolcezza il centro storico di molte città italiane. Dopo il riposo forzato, ci si prepara dunque alla ripartenza più carichi che mai, con tanti stand con cioccolato di tutti i gusti e forme, golosità inedite e ospiti famosi del goloso e amatissimo mondo dell'alta pasticceria, svelati di tappa in tappa. È stato infatti proprio il Re del Cioccolato, Ernst Knam, giudice del seguitissimo programma Bake Off e autentico maestro pasticcere e cioccolatiere, a chiudere la scorsa stagione di Art & Ciocc. Quest'anno sono in programma tanti nuovi showcooking di chef illustri e sarà un'edizione speciale anche per i più piccoli, visto che sui profili social e nel sito verranno pubblicati tanti giochi creativi a tema, da far scaricare gratuitamente dai propri genitori, un'occasione per liberare la fantasia e vincere tanti dolcissimi premi.

GUSTO IN PIAZZA

Ma il divertimento non sarà solo online, come sempre in piazza si potranno degustare le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi oggetti e sculture di cioccolato: opere d'arte uniche, festa per gli occhi ed il palato, però sempre nel segno della salute e del benessere. In tutte le tappe del tour verrà rivolta un'attenzione particolare anche alle diverse esigenze e scelte alimentari: senza glutine, bio, vegan, senza zucchero oltre al pregiato cioccolato crudo dalle riconosciute proprietà antiage.

LEZIONI DI CIOCCOLATO

In più, visto il successo delle scorse edizioni, saranno riproposte le Lezioni di Cioccolato gratuite conil maestro cioccolatiere perugino Fausto Ercolani che offrirà, all'interno della sua fabbrica di cioccolato itinerante, lezioni per grandi e piccini, con racconti, giochi ed esperimenti, tutti ad ingresso gratuito e nel rispetto delle normative sanitarie regionali. E sarà il Veneto a tenere a battesimo la nuova edizione di Art&Ciocc. ospitando le prime due tappe. Si parte infatti sabato e domenica prossimi da Abano Terme (Pd), mentre la settimana successiva l'appuntamento sarà a Bassano del Grappa (Vi). Poi toccherà ad Aosta e Ravenna per tornare in Veneto il 22 novembre (per l'esattezza a Padova). Info e aggiornamenti: www.iltourdeicioccolatieri.com.

