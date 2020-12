STILISTI

La fantasia degli stilisti rasenta l'arte davvero. Che sia o no merito o colpa del Covid , sta di fatto che la moda si sta muovendo su percorsi totalmente diversificati rispetto a quelli consueti, compatibili con la nuova disciplina di apprendimento digitale ma non privi di invenzione, di fantasia, di cenni passatisti ma anche di proposte rivoluzionarie. Ultimo l'exploit di Dolce & Gabbana che nel presentare la sua Alta Moda per il prossimo anno ha ricostruito un capitolo da Gattopardo, allestendo nei salotti del suo palazzo in Corso Venezia, a Milano, una scenografia, anzi, un film del tutto compatibile con immagini di storia del nostro quotidiano riprese un secolo fa ma anche oggi e già pronte per domani con abiti (che diventano costumi) di stretta attualità accanto a ricostruzioni di un'eleganza d'antan. Modelle di ogni età, nipoti, figlie, madri e nonne (forse persino bisnonne) sedute su divani d'epoca, accanto a giovanissime indossatrici, affascinate dai loro capelli grigi, dallo chignon composto, dal collo alla Stuarda tutto plissè. Miniabiti decisi, giovani, piacevolmente contaminati da piume e decori su corpetti aderenti dai quali escono gonne di tulle o pantaloni di velluto. Bella questa ricostruzione senza tempo, un gioco metafisico che i due predatori di bellezza, Domenico Dolce e Stefano Gabbana, hanno realizzato per un 2021 sul quale possiamo per ora solo scommettere.

Se i Dolce & Gabbana si lanciano nella realizzazione di un film , tutto ieri e domani, Raffaella Curiel accetta la sfida più alta con una mostra che analizza il gioco di simbiosi, di fascinazione, di forza che si legge nelle realizzazioni di alta moda ispirate ai grandi dell'arte. A Napoli, nel Museo della Moda della Fondazione Mondragone, fino al 12 marzo del 2021 sarà visibile Raffaella Curiel: viaggio nell'Arte - A journey into Art, su progetto espositivo di Donatella Dentice di Accadia, sostenuto dalla fiducia di Mario d'Elia, scelto come messaggio per la ripartenza di una storia dell'arte contemporanea vicina al messaggio di cultura più importante. Da sempre nella moda di Raffaella Curiel si coglie qualche pagina di cultura che si affaccia sotto forma di opera da indossare, il vestito, un cappotto, un tailleur, che realmente interpretano tutti i messaggi, dai più evidenti ai più sottili da cogliere trasmessi dalle grandi opere d'arte. Con la firma di Curiel abbiamo visto nel tempo collezioni ispirate ora a Klimt ora a Schiele, a Depero, Frida Khalo, Mondrian, ad artisti, a grandi della pittura e della cultura.

