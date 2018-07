Dogman sbanca i Nastri d'argento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONCORSOA Taormina ieri in una serata d'informale gala, il già acclamato a Cannes «Dogman» di Matteo Garrone ha ottenuto ben otto pesanti Nastri d'Argento su 9 sue candidature - fra cui quelli per migliori film, regia, produzione e attori protagonisti, gli inscindibili speculari Marcello Fonte/Edoardo Pesce- mentre il più candidato fra tutti i film dell'annata Nastri 2018 (film usciti fra giugno 2017 e maggio 2018) con 12 frecce, il dittico Loro di Paolo Sorrentino, ha ricevuto 4 premi, comunque di rilievo, per la sceneggiatura scritta...