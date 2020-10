Queste le Imprese Vincenti di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige per il 2020.



SISTEMA PERSONA,

ARREDAMENTO E DESIGN



FRASSON Azienda che si distingue nella produzione di suole per calzature da oltre 100 anni, in particolare negli ultimi 30 anni nella produzione di fondi per scarpe da trekking, alpinismo e di sicurezza. La collaborazione con i migliori produttori di scarpe ha permesso all'azienda di acquisire prodotti, tecnologie e know-how all'avanguardia nel mercato mondiale.

GAERME Fondata nel 1962 da Ernesto Gazzola, Gaerne è un'azienda manifatturiera tra le leader a livello mondiale per la produzione di stivali da moto e scarpe da ciclismo made in Italy.

GABER Progetta, sviluppa e produce arredi per il mondo contract rispondendo a esigenze di design, flessibilità e qualità grazie all'altissima expertise raggiunta nello stampaggio di materie plastiche e nella lavorazione del metallo.

GIBUS Opera nel settore Outdoor Design di alta gamma con prodotti 100% Made in Italy. L'azienda, fin dal 1982 investe costantemente in R&D con l'obiettivo di definire nuovi standard di qualità nel settore attraverso la continua innovazione tecnologica e di prodotto.

ELETTRONICA E MECCANICA DI PRECISIONE



INDUSTRIALTECHNICS Si è distinta come azienda Leader nel settore tecnologico per le lavorazioni meccaniche di alta precisione; dal design di prodotto allo sviluppo dei prototipi di collaudo, dalla realizzazione finale all'inserimento del pezzo lavorato all'interno dei processi industriali di assemblaggio e distribuzione.

F.B. Produttori di motori ed elettropompe sommerse ed accessori ad essi correlati. Campo d'impiego nell'agricoltura, civile, industria, desalinizzazione. Professionisti del settore nella produzione di motori d'eccellenza 100% made in Italy.

LIDIO POIAN Impresa attiva nella meccanica di alta precisione per il settore medicale, aereonautico e racing. Occupa una trentina di collaboratori e stringe rapporti di lavoro con numerose ditte che operano nei settori aeronautico, motoristico, meccanico navale, delle materie plastiche, medicale, energetico e della ricerca.

OFFICINA STELLARE PMI innovativa attiva nella progettazione e produzione di telescopi e strumentazione ottica ed aerospaziale per applicazioni a Terra e nello spazio, per applicazioni commerciali, di ricerca e difesa.

ALTRA INDUSTRIA E SERVIZI



NONNONANNI Latteria Montello è una delle one brand company più importanti in Italia con il marchio Nonno Nanni, leader assoluto con una quota di mercato del 25% nel comparto delle crescenze e stracchini.

M-CUBE Digital Engagement È l'azienda italiana leader in Europa nel retail digital engagement: sviluppa soluzioni digitali innovative per migliorare la capacità del Retail di servire, coinvolgere, fidelizzare e comunicare con i propri clienti. Gestisce oltre 400 clienti per oltre 45mila punti vendita in tutto il mondo nei settori Fashion & Luxury, Retail, Finance & Insurance, Ristorazione, GDO e Automotive.

NICOLIS PROJECT Si impegna nella progettazione di sistemi per la comunicazione visiva e la gestione dell'informazione all'interno del punto vendita. Ha Sviluppato un nuovo concetto di etichetta elettronica: un dispositivo interattivo di comunicazione con il cliente, riducendo i costi per la gestione dei punti vendita.

ALPENITE È un system integrator focalizzato sulla trasformazione digitale per processi orientati al cliente, in grado di fornire capacità e competenze al fine di sviluppare capacità commerciali nonché l'impegno del cliente e digitale per i commercianti.

