Documentario su Emergency e il nuovo lavoro di Nate Parker

CINEMADue nuovi titoli in prima mondiale, American Skin del regista, attore, sceneggiatore e produttore statunitense Nate Parker e Beyond the beach: the hell and the hope, documentario sul lavoro di Emergency, debutto nella regia del produttore inglese Graeme A. Scott e del direttore della fotografia americano Buddy Squires, completano nella sezione Sconfini il programma della 76. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, che si terrà dal 28 agosto al 7 settembre al Lido di Venezia. La proiezione di American Skin sarà accompagnata dalla...