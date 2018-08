Docente morto in mare, architettura in lutto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LIDO(L.M.) Il mondo accademico e dell'architettura è in lutto per l'improvvisa morte del professor Maurizio Vogliazzo, docente del Politecnico di Milano, da qualche anno in pensione, stroncato sabato pomeriggio da un malore mentre stava facendo il bagno ai Murazzi (nella foto in basso i soccorsi e nel tondo Vogliazzo). Il pubblico ministero di turno, il dottore Roberto Terzo, ha dato subito il nulla osta per la celebrazione dei funerali che si svolgeranno a Milano.Vogliazzo aveva una casa al Lido dove tornava sempre per le vacanze in...