«Dobbiamo abituarci La famiglia è cambiata»

Una donna single decide di avere un figlio senza avere un compagno. Ci riesce con l'inseminazione artificiale, ma per conoscere il padre del bambino affronta situazioni paradossali, comiche eppure molto realistiche. Una duttile Nancy Brilli interpreta Teodolinda - donna in carriera stufa del maschile, soddisfatta ma col rimpianto di non aver avuto un figlio protagonista della commedia musicale A che servono gli uomini? di Iaia Fiastri (musiche di Giorgio Gaber) diretta da Lina Wertmuller, in cartellone oggi e domani al Comunale di Vicenza, 18-19 a Jesolo, 20 a Lendinara (info www.arteven.it). In questo adattamento della commedia originale, che nel 1988 vedeva protagonista Ombretta Colli, la Brilli raccoglie il testimone affiancata in scena da Daniele Antonini, Nicola D'Ortona, Giulia Gallone, Fioretta Mari e dal vicentino Igi Meggiorin.

Nancy Brilli, dato che Teodolinda alla fine scoprirà a cosa servono veramente gli uomini, ci svela questa scoperta?

«Alla fine servono, come le donne, ad essere persone capaci di relazioni. Quello che raccontiamo nello spettacolo è l'inclusione, il desiderio di collaborare per crescere. In fondo, il desiderio di far famiglia per quello che è diventata la famiglia oggi dunque non più solo madre, padre e figli. Diciamo che l'affetto si prende dove c'è, per cui si può esser famiglia anche tra gente che non ha legami di parentela e in questo scenario gli uomini servono come componente importante di questo nuovo modello di famiglia».

Dunque non risultano inutili come suggerisce il titolo?

«Quando è stata scritta la commedia aveva il punto interrogativo nel titolo e Teo ce l'aveva proprio con gli uomini in maniera radicale. Nel nostro adattamento è meno radicale, è più moderata. Qualche decennio fa poteva far gioco lanciare una provocazione, oggi forse c'è meno bisogno di esser così drastici e di fare opposizione tra i generi, mentre secondo noi c'è più necessità di cooperazione».

Allora direbbe che è uno spettacolo più provocatorio o realistico?

«Certamente realistico e inclusivo. Non esiste la famiglia, ma esistono le famiglie Famiglie unipersonali, famiglie eterogenee con figli naturali e figli adottati, famiglie di persone dello stesso sesso. E in tutte c'è una ricerca di un senso di relazione».

Nella società liquida, anche le famiglie sono liquide?

«Sì, lo diciamo proprio. È tutto più fluido, anche perché tutto è più precario e dunque bisogna fare uno sforzo in più per riuscire a costruire un progetto di vita».

Le regole sono cambiate e il gioco è più difficile?

«Soprattutto è più difficile da affrontare per chi viene dal mondo precedente, per noi che siamo nati nel secolo scorso. Mio figlio, che è un Millennial, vive questa realtà come normalissima. È una questione di comprendere l'evoluzione e di farsi trovare attrezzati per affrontarla. Non capisco chi demonizza questa evoluzione sui social, perché certo qualsiasi cosa fatta senza criterio può non funzionare, ma non credo esistano modelli più o meno giusti se non fanno del male».

Le sembra ci sia una minore capacità di prendersi delle responsabilità?

«Non so se siano cambiati i numeri, sicuramente sono aumentate le insicurezze. Il lavoro è più precario e molti rimangono attaccati alla famiglia di origine, non se ne vanno di casa, ma vedo anche molte persone che hanno voglia di scoprire mondi nuovi, di andare avanti e cambiare».

L'Italia è più conservatrice?

«Probabilmente sì. Abbiamo una cultura forte della famiglia, forse legata alle strutture tradizionali, ma questo significa anche avere legami più forti rispetto ad altri Paesi. Questo non significa che debbano esserci mamma, papà, nonni e nipoti, possono esserci un vicino o un'amica. Perché l'amore si prende dove c'è».

Nuovi progetti in vista?

«Non ho avuto tempo, dato che questo progetto l'ho voluto e seguito dalla nascita. L'ho proposto a Lina Wertmuller e lei ha detto subito sì, a patto che lo interpretassi io. Non poteva non funzionare».

