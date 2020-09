Divisi su (quasi) tutto, figuriamoci se gli italiani non lo sono sulla possibile riapertura al pubblico degli impianti sportivi, un tema sempre più caldo col passare delle settimane e l'avvicinarsi della nuova stagione che scatterà nel prossimo fine settimana per la serie A e in quello successivo per la serie B. Se l'ultimo terzo dello scorso campionato si è dipanato nel silenzio totale di stadi deserti senza che più o meno nessuno fra i 32 milioni di italiani interessati al pallone - avesse qualcosa da ridire (troppo vicini il lockdown, il dramma delle terapie intensive, le migliaia di morti, per mettersi a discutere su un tema del genere), adesso è quasi inevitabile che i sentimenti si modifichino. Un po' perché, nonostante il ritorno di fiamma del virus, noi, gente dalla memoria cortissima (non tutti, certo, ma nemmeno pochi) abbiamo già iniziato a rimuovere, in tutto o in parte. E poi perché, in tempo di bilanci, le società sportive certificano che la chiusura degli stadi sta avendo, e ancora di più avrà, conseguenze pesantissime dal punto di vista economico, tanto che Andrea Agnelli parla di un buco di 4 miliardi di euro per il calcio europeo nei prossimi due anni, quasi tutto a carico dei club, e la sua Juventus chiude l'annata con un rosso di 70 milioni di euro, in discreta quota addebitabile alla situazione sanitaria. Insomma, non è solo una questione di andare a scalmanarsi dal vivo anziché restare sprofondati sul divano, ma è sempre di più un problema di sopravvivenza di un sistema che è fra le prime dieci industrie italiane, impiega 250 mila lavoratori e fattura circa 5 miliardi. E se essere riusciti a portare a termine l'ultima stagione e pronti a ripartire, limita i danni, riportare la gente negli stadi, anche se gradatamente e parzialmente, non solo ridarebbe un senso emotivo allo spettacolo, ma rimetterebbe in moto la macchina degli incassi al botteghino, da sponsorizzazioni e da diritti televisivi. Senza contare il peso delle imposte: in uno stato sempre a caccia di risorse, il miliardo e 200 milioni di euro versati ogni anno dal calcio non è proprio da buttare. Eppure, per dire, non solo c'è chi sotto sotto pensa che un bel ridimensionamento del sistema professionistico a livelli più umani non sarebbe poi così drammatico, anzi, ma c'è anche chi apprezza l'assenza di pubblico per altri motivi, fra etica ed ecologia. Così come il lockdown ripulì per due mesi l'aria che respiriamo, migliorò i mari, azzerò l'inquinamento acustico, così il calcio a porte vuote ha cancellato violenza, insulti, maleducazione, razzismo, traffico, inquinamento. Offrendo anche tecnicamente un calcio in purezza, senza gli inevitabili condizionamenti ambientali per giocatori e arbitri, indotti da decine di migliaia di scalmanati urlanti. Anche se poi, a cominciare dalla gioia per un gol, quello senza pubblico è un calcio che annienta quasi completamente anche (e soprattutto) la bellezza delle emozioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA