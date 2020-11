IL CASO

Il museo è chiuso da marzo e, complice l'ultimo Dpcm del Governo, salterà anche la promessa riapertura entro fine anno. Ma se nell'M9 a Mestre, realtà virtuale e monitor sono spenti da otto mesi, le teste continuano a cadere. E, stavolta, è quella del direttore Marco Biscione, l'uomo che era stato selezionato tra 90 candidati ed arrivato nell'estate del 2018 con i contenuti del Museo del Novecento già definiti e di fatto pronti, in vista dell'inaugurazione del 2 dicembre di due anni fa.

«Museo del 900 e Marco Biscione, dopo due anni di collaborazione, hanno deciso di comune accordo di interrompere il rapporto di lavoro che si è formalmente concluso il 31 ottobre 2020» attacca il comunicato della Fondazione di Venezia, ideatrice e proprietaria del museo e del distretto costati 110 milioni di euro ma, chiusura per Covid a parte, mai decollati. A metà ottobre la Fondazione, sotto la presidenza dell'ex rettore di Ca' Foscari, Michele Bugliesi (subentrato da giugno al predecessore Giampietro Brunello), aveva affiancato Marco Biscione al direttore scientifico Luca Molinari, critico e storico dell'architettura, lasciando intendere che i giorni per il direttore erano contati. E ieri Bugliesi ha spiegato la risoluzione del rapporto un anno prima della scadenza del contratto: «Abbiamo deciso di separare professionalmente le nostre strade in modo da consentire a entrambi di valutare nuove opportunità e scenari. Ringrazio Biscione per il lavoro svolto in questi anni e per aver guidato il Museo nell'importante e delicata fase di apertura». Calibrate le parole del direttore uscente: «Considero quella in M9 un'esperienza particolarmente significativa dal punto di vista professionale in un Museo di cui sottolineo nuovamente l'enorme potenziale sul piano culturale e di innovazione - spiega Biscione -. La diversità di visione ci ha portato ad intraprendere strade diverse, ma tutto questo è avvenuto in un clima sereno e cordiale perché siamo consapevoli che l'importante è tutelare il progetto».

PARERI OPPOSTI

Tutto si gioca dunque in quella diversità di visione di cui Biscione (obbligato da una clausola di riservatezza inserita nella buonuscita anticipata) non fornisce ulteriori particolari, anche se Bugliesi fa sapere che presto si conosceranno particolari sugli sviluppi futuri e sui progetti di rilancio del museo e dell'intero distretto di M9 i cui spazi sono rimasti miseramente semivuoti.

Di fatto, però, Bugliesi ha ridisegnato in pochi mesi l'intera direzione del complesso: in luglio aveva assunto tutti i poteri dei due ex amministratori delegati Edmondo Pasquetti, l'uomo degli eventi non riconfermato, e Stefano Antonio Sernia, rimasto però segretario generale della Fondazione di Venezia, sostituendoli con Fabrizio Renzi, ex direttore Tecnologia Innovazione e Ricerca di Ibm, che da settembre si occupa del distretto M9. Ma gli addii non sono destinati ancora a finire perché, in Fondazione di Venezia, si dà per molto probabile anche quello di Sernia, il cui incarico dovrebbe scadere tra due anni e per il quale si starebbe trattando un'altra buonuscita di comune accordo.

Insomma, la situazione è particolarmente liquida attorno al capezzale di un museo tanto innovativo quanto ancora incompreso. Fece scalpore, nel febbraio dell'anno scorso e ad appena tre mesi dall'inaugurazione, anche la rottura con Valerio Zingarelli, l'amministratore delegato della società della Fondazione che mise in piedi l'intero progetto di restauro dell'antico chiostro nel centro di Mestre, affiancato dalle nuove edificazioni progettate dagli architetti Sauerbruch e Hutton che continua ad essere premiato in mezzo mondo. Una scatola bellissima, ma che rischia di restare vuota.

Fulvio Fenzo

