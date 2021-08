Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

INCLUSIONE SOCIALEVENEZIA Turismo sociale ed inclusivo nelle spiagge venete. È il progetto presentato ieri al Villaggio San Paolo, a Cavallino che durante la stagione estiva ha portato a tante persone disabili attività lavorative, iniziative di svago e di divertimento in tutte le località balneari del Veneto. Un esempio di inclusione sociale che non ha eguali in Italia che ha unito pubblico e imprenditori del turismo, grazie a borse lavoro...