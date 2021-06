Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Negli anni del dibattito elettrico sul #Metoo e di tutte le discussioni che si avventurano anche sull'uso delle parole e della loro declinazione di genere, dove ogni esagerazione fa paradossalmente più male alla causa, Martin Provost ci porta in un paesino dell'Alsazia, all'alba del maggio francese, quindi in piena euforia rivoluzionaria, dove, come d'altronde nella quasi totalità del mondo, era molto chiaro il dominio maschile, in famiglia...