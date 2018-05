Diventare adulti un'impresa difficile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Manuel», titolo del film d'esordio del documentarista Dario Albertini, è un adolescente che all'età di 18 anni lascia l'istituto per minori dove è cresciuto, privo di sostegno familiare. Il suo desiderio è quello di tornare a vivere nella società e possibilmente dare la possibilità a sua madre, che sta in carcere, di avere i domiciliari, nel caso il ragazzo fosse in grado di garantire per lei, anche dal punto di vista economico, trovando un lavoro.Un racconto di formazione che si snoda attraverso tappe abbastanza convenzionali, ma che...