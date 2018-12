Distrutta dal fuoco una casa usata dai pescatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCENDIOVENEZIA Fiamme alte e fumo denso in Valle Perini, tra l'isola di Torcello e Altino, dove una casa usata come base da cacciatori e pescatori è andata a fuoco. I pompieri hanno dovuto lavorare per ore, nella notte, per domare il rogo.L'allarme è scattato attorno alle 18 del giorno di Natale. La zona è particolarmente isolata e solo quando il fumo si è alzato alto nel cielo è stato notato da dei vicini che hanno chiamato i vigili del fuoco. L'incendio doveva essere iniziato da almeno due o tre ore. Per la squadra dei vigili del...